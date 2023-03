Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen") hat seinen geprüften konsolidierten Jahresabschluss sowie die Management's Discussion and Analysis (MD&A) für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr veröffentlicht.

Diese Dokumente wurden elektronisch bei der kanadischen Online-Datenbank SEDAR unter www.sedar.com eingereicht und werden auf der Website des Unternehmens unter www.dynacor.com abrufbar sein.

(Alle Zahlen in dieser Pressemitteilung sind in Mio. USD, sofern nicht anders angegeben. Alle Beträge pro Aktie sind in USD angegeben. Alle Abweichungen in wurden aus gerundeten Zahlen berechnet. Einige Additionen können aufgrund von Rundungen falsch sein).

2022 ÜBERBLICK UND HÖHEPUNKTE

ÜBERBLICK

Dynacor schloss das Jahr 2022 sowohl in der Produktion als auch im Finanzbereich mit historischen Höchstleistungen und erzielte damit das zwölfte (12.) Jahr in Folge einen Gewinn. Das Unternehmen erzielte einen Produktionsrekord von 110.359 Unzen AuEq (Goldäquivalent), was zu einem Gesamtumsatz von 197,5 Mio. USD (256,9 Mio. CAD) führte, der den Umsatz des Jahres 2021 knapp übertraf, sowie einen Nettogewinn von 12,0 Mio. USD (0,31 USD oder 0,40 CAD pro Aktie).

Im vierten Quartal 2022 schloss das Unternehmen eine weitere Betriebserweiterung in seinem Werk Veta Dorada in Chala, Peru, ab und erhöhte damit die Mühlenkapazität um weitere 16 auf 500 Tagestonnen (zuvor 430 Tagestonnen). Diese Kapazitätserweiterung folgte auf die Mitte 2021 abgeschlossene Erhöhung um 25 %.

Dank der hohen Erzvorräte zu Beginn des Jahres und der zunehmenden Erzlieferungen konnte die Mühle das ganze Jahr über bei voller Kapazitätsauslastung betrieben werden und erreichte im Durchschnitt eine neue Rekordverarbeitungsrate von 413 Tonnen pro Tag.

HÖHEPUNKTE

Auf Betriebsebene

Höhere gelieferte Erzmenge. Die gelieferte Gesamtmenge an Erz erreichte im Jahr 2022 mit 147.500 Tonnen (141.400 Tonnen im Jahr 2021) ein Allzeithoch. Der Erzbestand zum Jahresende betrug über 10.000 Tonnen, was mehr als 20 Tagen Produktionsdurchsatz entspricht;

Die gelieferte Gesamtmenge an Erz erreichte im Jahr 2022 mit 147.500 Tonnen (141.400 Tonnen im Jahr 2021) ein Allzeithoch. Der Erzbestand zum Jahresende betrug über 10.000 Tonnen, was mehr als 20 Tagen Produktionsdurchsatz entspricht; Erhöhte Anlagenkapazität. Im 4. Quartal 2022 wurde die Anlagenkapazität um 16 erhöht, nachdem sie im 2. Quartal 2021 um 25 gestiegen war;

Im 4. Quartal 2022 wurde die Anlagenkapazität um 16 erhöht, nachdem sie im 2. Quartal 2021 um 25 gestiegen war; Höchstes jährlich verarbeitetes Volumen. Im Jahr 2022 verarbeitete die Anlage Veta Dorada eine historische Höchstmenge von 150.819 Tonnen Erz (durchschnittlich 413 Tonnen pro Tag), verglichen mit 134.269 Tonnen im Jahr 2021 (368 Tonnen pro Tag), was einem Anstieg von 12,3 entspricht;

Im Jahr 2022 verarbeitete die Anlage Veta Dorada eine historische Höchstmenge von 150.819 Tonnen Erz (durchschnittlich 413 Tonnen pro Tag), verglichen mit 134.269 Tonnen im Jahr 2021 (368 Tonnen pro Tag), was einem Anstieg von 12,3 entspricht; Rekordhohe Jahresproduktion von Gold. Im Jahr 2022 belief sich die Goldäquivalentproduktion auf 110.359 Unzen AuEq im Vergleich zu 106.862 Unzen AuEq im Jahr 2021, was einem Zuwachs von 3,3 entspricht.

Auf Finanzebene

Der rückläufige Trend bei den Goldpreisen, die Inflation und die geringeren Erzgehalte wirkten sich 2022 auf das Finanzergebnis aus;

Solide Liquiditätslage. Der Barmittelbestand blieb mit 25,6 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2022 solide, verglichen mit 27,1 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2021;

Der Barmittelbestand blieb mit 25,6 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2022 solide, verglichen mit 27,1 Millionen US-Dollar zum Jahresende 2021; Gesamtumsatz ähnlich wie 2021. Der Umsatz belief sich 2022 auf 197,5 Millionen US-Dollar gegenüber 195,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021;

Der Umsatz belief sich 2022 auf 197,5 Millionen US-Dollar gegenüber 195,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021; Rückgang der Bruttobetriebsmarge. Die Bruttobetriebsmarge belief sich im Jahr 2022 auf 24,4 Millionen US-Dollar (12,4 des Umsatzes), verglichen mit 27,1 Millionen US-Dollar (13,8 des Umsatzes) im Jahr 2021;

Die Bruttobetriebsmarge belief sich im Jahr 2022 auf 24,4 Millionen US-Dollar (12,4 des Umsatzes), verglichen mit 27,1 Millionen US-Dollar (13,8 des Umsatzes) im Jahr 2021; Betriebsergebnis von 18,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 gegenüber 21,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 ist hauptsächlich auf den Rückgang der Bruttomarge zurückzuführen;

von 18,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 gegenüber 21,2 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 ist hauptsächlich auf den Rückgang der Bruttomarge zurückzuführen; Cash-Bruttobetriebsmarge von 249 USD pro verkaufter Unze AuEq (1) gegenüber 269 USD im Jahr 2021;

von 249 USD pro verkaufter Unze AuEq gegenüber 269 USD im Jahr 2021; EBITDA (2) von 21,2 Mio. USD, verglichen mit 23,5 Mio. USD im Jahr 2021;

von 21,2 Mio. USD, verglichen mit 23,5 Mio. USD im Jahr 2021; Solide Cashflows. Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals in Höhe von 14,9 Mio. USD (0,38 USD pro Aktie) (3) im Vergleich zu 15,1 Millionen US-Dollar (0,39 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2021.

Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderung des Betriebskapitals in Höhe von 14,9 Mio. USD (0,38 USD pro Aktie) im Vergleich zu 15,1 Millionen US-Dollar (0,39 US-Dollar pro Aktie) im Jahr 2021. Gestiegener Nettoertrag. Dynacor verzeichnete einen historisch hohen Nettogewinn von 12,0 Mio. USD im Jahr 2022 (0,31 USD oder 0,40 CAD pro Aktie), gegenüber 11,8 Mio. USD (0,30 USD oder 0,38 CAD pro Aktie) im Jahr 2021.

Rendite für die Aktionäre

Aktienrückkauf. 819.416 Stammaktien wurden im Jahr 2022 für 1,9 Mio. USD (2,4 Mio. CAD) zurückgekauft, verglichen mit 441.340 Stammaktien für 0,9 Mio. USD (1,2 Mio. CAD) im Jahr 2021;

819.416 Stammaktien wurden im Jahr 2022 für 1,9 Mio. USD (2,4 Mio. CAD) zurückgekauft, verglichen mit 441.340 Stammaktien für 0,9 Mio. USD (1,2 Mio. CAD) im Jahr 2021; Erhöhte Dividende. Fortführung der monatlichen Dividendenausschüttungen, die zu Beginn des Jahres 2022 um 25 auf 0,10 CAD pro Aktie und Jahr (insgesamt 3 Mio. Dollar) erhöht wurden. Kürzlich folgte eine erneute Erhöhung auf 0,12 CAD pro Jahr ab Januar 2023.

(1)Die Cash-Bruttobetriebsmarge pro Unze AuÄq ist in USD angegeben und wird berechnet, indem die durchschnittlichen Cash-Verkaufskosten pro Unzen-Äquivalent (Au) vom durchschnittlichen Verkaufspreis pro Unzen-Äquivalent (Au) abgezogen werden. Es handelt sich dabei um eine nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahl ohne Standarddefinition nach IFRS. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. (2)EBITDA: Das "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen" ist eine Nicht-IFRS-Kennzahl, für die es keine Standarddefinition nach IFRS gibt. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Der Konzern verwendet diese Non-IFRS-Kennzahl als Indikator für die durch die Geschäftstätigkeit erwirtschafteten liquiden Mittel und ermöglicht es den Investoren, die Rentabilität des Konzerns mit anderen zu vergleichen, indem die Auswirkungen einer unterschiedlichen Vermögensbasis, die Auswirkungen der unterschiedlichen Steuerstrukturen sowie die Auswirkungen der unterschiedlichen Kapitalstrukturen eliminiert werden. (3) Der Cashflow je Aktie ist eine Nicht-IFRS-Finanzkennzahl, für die es keine Standarddefinition nach IFRS gibt. Es ist daher möglich, dass diese Kennzahl nicht mit einer ähnlichen Kennzahl eines anderen Unternehmens vergleichbar ist. Der Konzern verwendet diese Non-IFRS-Kennzahl, die auch für Investoren hilfreich sein kann, da sie ein Ergebnis liefert, das mit dem Aktienkurs des Konzerns verglichen werden kann.

ERGEBNISSE AUS DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Konsolidierte Aufstellung des Nettoergebnisses und des Gesamtergebnisses

Für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember, (in Tsd. USD) 2022 2021 Umsatz 197.545 195.906 Kosten des Umsatzes (173.120) (168.850) Bruttobetriebsspanne 24.425 27.056 Allgemeine und Verwaltungskosten (5.970) (5.808) Sonstige Ausgaben für Projekte (318) (34) Betriebliche Erträge 18.137 21.214 Finanzerträge und -aufwendungen 85 (231) Währungsverluste (105) (344) Ergebnis vor Einkommensteuern 18.117 20.639 Laufender Einkommensteueraufwand (6.548) (8.339) Rückstellung für latente Steuern (Aufwand) 445 (519) Nettoeinkommen und Gesamtergebnis 12.014 11.781 Gewinn je Aktie Basis USD 0,31 USD 0,30 Verwässerung USD 0,30 USD 0,30

Der Gesamtumsatz belief sich auf 197,5 Mio. USD im Vergleich zu 195,9 Mio. USD im Jahr 2021. Der Anstieg um 1,6 Mio. USD erklärt sich durch höhere durchschnittliche Verkaufspreise und höhere Verkaufsmengen, die jeweils zu einem Anstieg von 0,8 Mio. USD beitrugen.

Die Bruttobetriebsmarge für das Jahr 2022 belief sich auf 24,4 Mio. USD (12,4 des Umsatzes) im Vergleich zu 27,1 Mio. USD (13,8 des Umsatzes) im Jahr 2021. Die Bruttobetriebsmarge 2022 wurde durch niedrigere Gehalte und die globale Inflation, die sich auf unsere Produktionsstückkosten auswirkte, sowie durch den allgemeinen Trend der Goldmarktpreise im Vergleich zu 2021 negativ beeinflusst, obwohl der durchschnittliche Goldverkaufspreis 2022 leicht höher war.

Die allgemeinen Verwaltungskosten beliefen sich im Jahr 2022 auf 6,0 Mio. USD und sind mit denen von 2021 vergleichbar.

Andere Projekte stellen die Ausgaben dar, die dem Unternehmen entstanden sind, um sein einzigartiges Geschäftsmodell in anderen Ländern zu duplizieren.

Der Nettogewinn des Jahres 2022 wurde auch durch die Verbuchung von 6,1 Mio. USD an Einkommenssteuern beeinflusst, einschließlich 0,7 Mio. USD an Quellensteuer, die auf die von der Tochtergesellschaft erhaltenen Dividenden gezahlt wurde, und einer (nicht zahlungswirksamen) latenten Steuererstattung in Höhe von 0,5 Mio. USD. Der latente Steueraufwand bzw. die latente Steuererstattung erklärt sich hauptsächlich durch die Schwankungen des peruanischen Sol gegenüber dem US-Dollar während des gesamten Zeitraums, die sich auf die lokale Steuerbasis langfristiger Vermögenswerte auswirken.

Überleitung von Nicht-IFRS-Kennzahlen

(in Tsd. USD) Für die Geschäftsjahre zum 31. Dezember, 2022 2021 Überleitung vom Nettoergebnis und Gesamtergebnis zum EBITDA Nettoergebnis und Gesamtergebnis 12.014 11.781 Aufwand für (laufende und latente) Ertragssteuern 6.103 8.858 Finanzaufwendungen (-erträge) (85) 229 Abschreibung 3.205 2.639 EBITDA 21.237 23.507

KONSOLIDIERTER CASHFLOW AUS BETRIEBLICHEN, INVESTITIONS- UND FINANZIERUNGSTÄTIGKEITEN SOWIE BETRIEBSKAPITAL UND LIQUIDITÄT

Betriebliche Aktivitäten

Für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr belief sich der Cashflow aus dem operativen Geschäft vor Änderungen des Betriebskapitals auf 14,9 Mio. USD, verglichen mit 15,1 Mio. USD für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr. Der Netto-Cashflow aus betrieblichen Aktivitäten belief sich auf 6,2 Mio. USD im Vergleich zu 21,9 Mio. USD für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr. Die Veränderungen bei den Posten des Betriebskapitals beliefen sich auf (-8,7 Mio. USD), verglichen mit 6,8 Mio. USD für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr.

Investitionstätigkeiten

In dem am 31. Dezember 2022 beendeten Geschäftsjahr investierte das Unternehmen einen Nettobetrag von 3,5 Mio. USD (3,2 Mio. USD für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr). Dieser Betrag umfasst Investitionen in das Werk, insbesondere im Zusammenhang mit der Kapazitätserhöhung (+16 Durchsatz), Verbesserungen der Produktionsprozesse und neue Fahrzeuge. Alle Investitionen wurden aus dem intern erwirtschafteten Cashflow finanziert.

Die Zugänge zu den Vermögenswerten für Exploration und Evaluierung beschränkten sich auf die Erhaltung und Verwahrung der Vermögenswerte in den Jahren 2022 und 2021.

Finanzaktivitäten

Im Jahr 2022 wurden monatliche Dividenden in Höhe von 0,0083 CAD, d. h. insgesamt 0,10 CAD pro Aktie, für einen Gesamtbetrag von 3,0 Mio. USD (3,9 Mio. CAD) ausgezahlt. Im Jahr 2021 wurden aufgrund der geänderten Dividendenregelung eine vierteljährliche Dividende und elf monatliche Dividenden in Höhe von insgesamt 0,082 CAD pro Aktie für einen Gesamtbetrag von 2,5 Mio. USD (3,2 Mio. CAD) ausgeschüttet. Eine Erhöhung der monatlichen Dividendenausschüttung je Aktie wurde ab Januar 2022 zugewiesen.

Im Jahr 2022 wurden 819.416 Stammaktien im Rahmen des normalen Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens für einen Gesamtbetrag von 1,9 Mio. USD (2,4 Mio. CAD) in bar zurückgekauft (441.340 Aktien für einen Gesamtbetrag von 0,9 Mio. USD (1,2 Mio. CAD im Jahr 2021).

Im Jahr 2022 erhielt das Unternehmen 0,9 Millionen USD (1,1 Millionen CAD) für die Ausübung von Kaufoptionen (0,4 Millionen USD im Jahr 2021 (0,5 Millionen CAD)).

Im Jahr 2022 leistete das Unternehmen Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten und Rückbauverpflichtungen in Höhe von 0,3 Mio. USD (0,3 Mio. USD im Jahr 2021).

Betriebskapital und Liquidität

Zum 31. Dezember 2022 belief sich das Betriebskapital des Unternehmens auf 43,7 Mio. USD, einschließlich 25,6 Mio. USD in bar (36,4 Mio. USD, einschließlich 27,1 Mio. USD in bar zum 31. Dezember 2021).

KONSOLIDIERTE VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Zum 31. Dezember 2022 belief sich die Bilanzsumme auf 96,9 Mio. USD (91,4 Mio. USD zum 31. Dezember 2021). Die größten Abweichungen seit dem letzten Jahresende ergeben sich aus dem erheblichen Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (die nach Jahresende vollständig eingezogen wurden) und der Bestände sowie aus der Abweichung bei der aktuellen Steuerposition.

(in Tsd. USD) Stand 31. Dezember Stand 31. Dezember 2022 2021 Barmittel 25.595 27.099 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.298 8.407 Bestände 16.447 14.764 Angezahlt 223 139 Laufende Steuerforderungen 371 Sachanlagen und Ausrüstung 21.392 20.759 Nutzungsrechte an Vermögenswerten 701 341 Vermögenswerte für Exploration und Evaluierung 18.543 18.516 Sonstige langfristige Vermögenswerte 1.332 1.332 Gesamtvermögen 96.902 91.357 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten 11.168 11.680 Verpflichtungen zur Stilllegung von Vermögenswerten 3.642 3.553 Laufende Steuerverbindlichkeiten 2.217 Latente Steuerverbindlichkeiten 1.110 1.555 Leasingverbindlichkeiten 701 343 Eigenkapital 80.281 72.009 Summe der Verbindlichkeiten und Eigenkapital 96.902 91.357

AUSBLICK 2023

Erzaufbereitung

Für das Jahr 2023 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz (1) in der Größenordnung von 210-235 Mio. USD, was einem Wachstum von 6,5 %-20,0 gegenüber dem Umsatz von 2022 entspricht. Dies würde zu einem Nettogewinn im Bereich von 8,5-11,5 Mio. USD (0,22-0,30 USD pro Aktie) (0,30-0,41 CAD pro Aktie) führen.

Das Kapitalbudget von Dynacor für 2023 in Höhe von 7,0 Mio. USD umfasst Investitionen in der Anlage Veta Dorada für neue Ausrüstungen zur Effizienzsteigerung, eine Erhöhung der Haldenkapazität und zusätzliche Fahrzeuge für unser Erzeinkaufsteam.

Das Unternehmen hat zudem ca. 1,0 Mio. USD für die Förderung weiterer Projekte in anderen Ländern eingeplant.

(1) Ausgehend von einem Marktpreis für Gold zwischen USD 1.800 und USD 1.900 pro Unze

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein Dividenden ausschüttendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Goldaufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines Goldprogramms PX IMPACT®. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche zahlt an unsere Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für das Gold aus PX IMPACT®. Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

Ausgegebene Aktien: 38.428.048

