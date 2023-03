Um 21 Mrd. Euro erhöht die Frankfurter DZ Bank das Volumen ihres Verwahrstellengeschäftes. Hintergrund ist die Übertragung der Verwahrstellenfunktion der Deutschen Apotheker- und Ärztebank (apoBank) an die DZ Bank. Die apoBank hatte die Übernahme in einer Mitteilung am Donnerstag, 30.03.2023, verkündet. Thomas Ullrich, Vorstand der DZ Bank und zuständig für den Bereich Transaction Banking, freue sich laut der Mitteilung sehr über das Vertrauen der apoBank, da die Übernahme "sehr gut in unsere Wachstumsstrategie ...

