Cega Finance, eines der führenden Derivate-Protokolle im DeFi-Sektor, meldete heute seine Markteinführung auf Ethereum Mainnet. Cega ist darüber hinaus äußerst erfreut, die Einführung der Leveraged Options Vaults ("LOVs") bekannt zu geben, eine neuartige Optionsstrategie, die eine Innovation in den DeFi Primitives darstellt, und darüber hinaus die Einführung des Handelsunternehmens Tras Mobian.

Einführung von Ethereum Mainnet

Cega wurde auf Ethereum Mainnet eingeführt, das seine innovativen, exotischen Optionen für strukturierte Produkttresore für den größten Layer-1-Blockchain bereitstellt.

Cega erstellt strukturierte Produkttresore, die Investoren in die Lage versetzen, sicherere Renditen im Verlauf volatiler Marktumgebungen zu erwirtschaften, während sie einen starken Schutz vor unerwarteten Marktentwicklungen bereitstellen. Die exotischen Optionen unterscheiden sich von Vanilla-Optionen, da sie maßgeschneiderte, nicht standardisierte Merkmale hinzufügen, die einzigartige Auszahlungen für Investoren, wie beispielsweise erhöhte Renditen und Kapitalschutz bereitstellen. Beispielsweise können Investoren USD Coins in Cega einsetzen, um mit einer exotischen Optionsstrategie, wie etwa "Ich werde eine 12%ige APY (jährliche prozentuale Rendite) erwirtschaften, wenn BTC oder ETH in den nächsten 27 Tagen nicht um mehr als 50% zurückgehen" Handel zu treiben.

Auf Ethereum Mainnet wird der Zugang zu Cega durch die führenden Wallet-Dienstleister problemlos gewährt, darunter Metamask, Coinbase Wallet und WalletConnect, das Fireblocks und Gnosis Safe Nutzer in die Lage versetzt, Cega einsetzen zu können.

Für neue Nutzer, die ihre erste Einzahlung vornehmen, kann der Einsatz durch lediglich drei Klicks erfolgen. Die Nutzer erhalten den Zugang zu Cega mithilfe seiner Webanwendung unter https://app.cega.fi/. Dort benötigen die Nutzer die Verbindung zu ihrem Ethereum-Wallet, wählen dann eine Optionstresorstrategie und hinterlegen USD Coins. Cega bietet eine Vielzahl von Tresoroptionsstrategien, die unterschiedliche Anlageziele mit einer Reihe von Kryptobasiswerten (z.B. ETH, BTC, SOL und AVAX) erreichen und den entsprechenden Risikoneigungen gerecht werden.

Die Smart Contracts von Cega auf Ethereum Mainnet wurden doppelt geprüft, um Sicherheitsangriffsvektoren zu eliminieren, die Nutzerfonds gefährden könnten und um die Code-Sicherheit zu gewährleisten. Die Cega Audits wurden von Ottersec und Zellic durchgeführt, den Top-Sicherheitsprüfern auf dem Gebiet, das von ehemaligen Gewinnern der weltweiten Hacking-Wettbewerbe gebildet wurde. Bei beiden Prüfungsanalysen und -berichten konnten keinerlei Schwachstellen festgestellt werden und alle Code-Sicherheitsempfehlungen wurden umgesetzt, um die Codebasis weiter zu stärken.

Leveraged Option Vaults

Cega führt eine neuartige Leveraged Option Vault ("LOV") Strategie ein, die bis zu fünffach höhere Renditen erzielt, die von 20% APY (jährliche prozentuale Rendite) bis zu 109% APY reichen. Diese Produktentwicklung wurde durch ein starkes Feedback von der Gemeinschaft gestützt, die häufig zusätzliche Strategien verlangte, um eine höhere APY zu erwirtschaften. LOVs sind gegenwärtig für die Einführung im zweiten Quartal vorgesehen.

Das Cega Team ist bestrebt, die Grenzen der DeFi-Innovation zu überwinden. Der LOV stellt eine elegante Lösung dar, die Hebelrenditen ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen Pfandbesicherung zu ermöglichen. Stattdessen nutzen LOVs Optionen für ein strukturiertes Produkt, das ein Put-Spread umfasst, um ein neues DeFi Primitive zu erstellen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Hebelprodukten erfordert der LOV keinerlei zusätzliche Liquidität, auf die durch Rücknahmen von durch Nutzer finanzierte Margen oder Übersicherung zugegriffen werden kann, und die das Problem der Liquiditätsfragmentierung und Skalierbarkeit von Hebelprodukten löst.

Cega bleibt darüber hinaus bestrebt, tatsächliche Renditen für die Nutzer erzielen zu können. Dies bedeutet, dass die Renditen der LOV-Strategien von tatsächlichen Optionsprämien und nicht von Token-Emissionen stammen. Die Renditen werden in USD Coins ausbezahlt und es besteht kein Risiko für vergänglichen Verlust für die Nutzer.

Die Entwicklung der LOVs wurde bereits auf Ethereum eingeleitet und die Audits der Smart Contract Codebasis werden durchgeführt. Die folgende Tabelle kennzeichnet die LOV-Angebotsformen und die entsprechenden Renditen, die die Nutzer erwarten können:

LOV-Produktname APY

(2x bis 5x Hebelbereich) zugrundeliegende

Vermögenswerte Kapital-

Schutz

grenze Gotta Go Fast 21,0% bis 30% APY BTC, ETH, SOL 50% Insanic 25,4% bis 47% APY ETH, SOL, AVAX 50% Supercharger 39,2% bis 109% APY BTC, ETH 30% APY notiert am 24/3/2023

Tras Mobian

Cega führte nun auch ein Handelsunternehmen Tras Mobian ein. Da sich Cega rasch zu einem führenden Derivate-Protokoll im DeFi-Sektor entwickelte, entstand eine zunehmende Nachfrage nach neuen Merkmalen und Produkt-FuE. In der Vergangenheit hat Cega alle Positionen auf externe Marktmacher übertragen. Das Cega Team besitzt jedoch hervorragende Kenntnisse und Fähigkeiten in Bezug auf den exotischen Derivatehandel auf dem Markt mit einer gemeinsamen Erfahrung von mehr als 35 Jahren und in Bezug auf ein Umsatzvolumen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Daher wurde ein kleines Team bei Cega ausgegliedert, um den Marktmacher Tras Mobian einzuführen.

Tras Mobian verfügt über vier Trading Mandate:

Bereitstellung konkurrenzfähiger Cega Produktliquidität neben weiteren Marktmachern Durchführung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten für neue Produkte und Bereitstellung von Liquidität für andere Derivate-Protokolle Bereitstellung betrieblicher Flexibilität für Cega Nutzer, wie etwa die besagten Positionen Weiterführung von Arbitragemöglichkeiten auf dem Markt

Tras Mobian agiert unabhängig von Cega und seinen Auktionen, um sich auf die Transparenz zu konzentrieren. Darüber hinaus hat Cega Risikomanagement-Best-Practice-Methoden erstellt, einschließlich der Verifizierung der gesunden Bilanz von Tras Mobian durch eine Drittpartei, der Audits aller Geldströme mithilfe eines Verwalters und der Bereitstellung eines Drittverwahrers als MultiSig-Unterzeichner.

Mit Tras Mobian werden die Cega Produkte einen konkurrenzfähigen Marktpreis ohne Front Running sowie einen anfallenden Mehrwert für künftige Cega Token-Inhaber erzielen.

Weitere Informationen über Tras Mobian finden Sie unter http://trasmobian.xyz

Zukunft von Cega

Cega ist hocherfreut, an vorderster Front bei der Gestaltung der Zukunft des DeFi-Sektors zu stehen, indem die Derivate-Marktposition durch innovative Produkte und den heutigen Handel ausgebaut wird. Cega ist bestrebt, die Grenzen des Machbaren in der Welt des DeFi-Sektors zu verschieben und die Nutzer zu befähigen, die Kontrolle über ihre Finanztermingeschäfte zu übernehmen. Seine Mission besteht darin, die Nummer Eins der Anbieter von DeFi-Derivaten zu werden und darüber hinaus neue Wege zu beschreiten, um eine größere Transparenz und Zugänglichkeit zu erreichen und mehr Möglichkeiten für den DeFi-Sektor zu erschaffen. Cega ermutigt jedermann, sich dem Team auf seiner aufregenden Reise anzuschließen, um ein inklusiveres und dezentralisiertes Finanzsystem zu schaffen.

Twitter: http://twitter.com/cega_fi

Problem: http://discord.gg/cega

