Der E-Auto-Boom hält an. Im Februar verkauften sich Elektroautos in Deutschland wieder wie am Schnürchen. Zudem kommt neuer Schwung in die Lithiumbranche. Im Februar boomten die Verkaufszahlen von Elektroautos in Deutschland. Nachdem der Januar mit lediglich 18.000 Neuzulassungen recht bescheiden ausfiel, waren es im Folgemonat laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) mehr als 32.000 Neuzulassungen. Damit erreichten die E-Autos am gesamten Markt einen Anteil von 15,7 Prozent.

