Fast 13.000 % Gewinn! Wird diese irre Fahrt nun dupliziert?

Anzeige / Werbung

Eine neue Technologie hat der "Diabetiker-Aktie" Insulet Corp. (NASDAQ: PODD) zu einer Performance verholfen, die ihresgleichen sucht: 12.639%.

Aus 1.000 EUR wurden über 120.000 EUR. NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* stellt nun alle Weichen, um eine andere neue Technologie in exakt demselben Sektor zu etablieren. - Ein ähnliches Ergebnis ist durchaus nicht auszuschließen.

Der von NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* vermarktete InsuJet, eine nadellose Insulin-"Spritze", ist nicht nur schon in über 40 Ländern (inclusive EU) zugelassen und hat in 11 Ländern schon konkrete Vertriebspartner, sondern hat auch so markante Vorteile, dass die Zielgruppe diese vermutlich nicht ignorieren kann. Bei der Verwendung des nadelfreien Injektionsgeräts InsuJet wurde z.B. eine über 40 % schnellere Insulinaufnahme festgestellt. Diese Daten wurden in mehreren klinischen Studien, die am Radboud University Medical Center in Nijmegen in den Niederlanden an Diabetikern (im Vergleich zu Nadelinjektionen) durchgeführt wurden, ermittelt. Die Vorteile liegen also klar auf der Hand:

schnellere Wirkung des Kurzzeitinsulins;

Schmerzlosigkeit;

das fehlen einer Einstichstelle - somit keine Entzündungen oder Narben; und

weniger medizinischer Abfall!

In puncto der laufenden Kosten ist man nicht teurer als mit konventionellen Insulinspritzen. Ein Spezialist aus der Industrie bringt es auf den Punkt:

"Wir sehen InsuJet als die Zukunft und einfach als eine bessere Möglichkeit für Diabetiker, ihre Versorgung zu verwalten." Liang Lin, CEO von Sol-Millennium, globaler Diabetiker Zubehör Händler und Vertragspartner von NuGen

Eine Anwenderin bestätigt die Überlegenheit gegenüber der konventionellen Verabreichungsmethode mittels Injektionsspritzen:

InsuJet hat mein Leben verändert. Keine Nadelinjektionen mehr. Der beschleunigte Wirkungseintritt bedeutet, dass Sie nicht lange warten müssen, um mit dem Essen zu beginnen. Vielleicht halten Sie es für unmöglich, dass etwas Ihr Insulin ohne Nadeln injizieren kann, aber InsuJet kann es. Keine Nadelinjektionen mehr und viele Vorteile! Rebeca, Spanien, InsuJet-Anwenderin seit 2022.

Vermarktung mit 71% bis 87% Marge

Richard Buzbuzian und Tony Di Benedetto, die sich auf die Fahnen schreiben können, für ein Startup schon einmal 120 Mio. CAD aufgebracht zu haben, haben kürzlich das Ruder bei NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* übernommen. Ihr Plan, wie man den InsuJet nun vermarkten möchte, wurde bereits konkretisiert: Natürlich konventionell über Diabetiker-Zubehör-Großhändler (Partner: Sol-Millennium), die das Gerät in die Apotheken bringen sollen, aber selbstredend auch online in der Direktvermarktung auf den Spuren von Gillette, OralB oder Brother.

Das "Razor-Blade-Model" ist das Synonym für die wohl gewinnbringendste Vermarktungsmethode: Verkaufe das Grundgerät moderat bis günstig, aber das Verbrauchsmaterial verhältnismäßig teuer. Man kennt dies von Nassrasierern, Druckern oder elektrischen Zahnbürsten. Genau diese Verkaufsstrategie wird nun mit dem InsuJet, der nadellosen Insulin-"Spritze", durch NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* im Bereich Diabetiker-Zubehör eingeführt!

NuGen Medical Announces New Online B2C Subscription Business

NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* freut sich, sein neues abonnementbasiertes B2C-Online-Geschäft bekannt zu geben, das unter www.insujet.com Verbrauchern in den kommenden Wochen zur Verfügung stehen wird. Durch die Nutzung von Fulfillment-Zentren in ganz Europa und Kanada stellt das Unternehmen eine schnelle Auslieferung der Bestellungen sicher.

Entscheidet sich ein Kunde für ein Abo-Modell zur Lieferung von notwendigen Verbrauchsmaterialien wie Adapter und Düsen, stehen zwei Optionen zur Verfügung: ein Ein- oder ein Dreijahresplan. Bei Abo-Bezug steigt die Gewinnspanne für das Unternehmen von 71 % auf 87 %.

Die einzige Frage, die Sie sich jetzt beantworten müssen, ist, ob es NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* schafft, von den Abermillionen der Zielgruppe eine fünf,- sechs- oder sogar siebenstellige Anzahl an Patienten von den Vorteilen des InsuJet zu überzeugen. Lautet Ihre Antwort ja, dann sollten Sie vielleicht über ein Investment in diese Aktie nicht nur nachdenken. Meinung Redaktion

Diabetes - die Fakten

Schenkt man einer aktuellen Lancet-Studie Glauben, dann wird sich der potentielle Kundenkreis für NuGen Medical Devices Inc. (WKN: A3DABK)* in den nächsten Jahren weiter verdoppeln.