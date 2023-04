Berlin (ots) -Tanja Müller-Ziegler ist am 1. April 2023 in den Vorstand des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) eingetreten. In dieser Position übernimmt die verbunderfahrene Bankerin die Vorstandsressorts von BVR-Vorstand Dr. Andres Martin, der zum 30. Juni 2023 in den Ruhestand geht."Ich freue mich sehr, zu meinen beruflichen Wurzeln - den Volksbanken und Raiffeisenbanken - zurückzukehren", so Müller-Ziegler. "Die genossenschaftliche FinanzGruppe ist nicht nur eine der größten Bankengruppen Europas, sie ist auch bei wichtigen Zukunftsthemen hervorragend aufgestellt", so Müller-Ziegler weiter. Einen besonderen Fokus will die diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin auf die Weiterentwicklung des digitalen Zahlungsverkehrs sowie der End-to-End-Kundenprozesse legen. "Diese Themen weiterzuentwickeln und an den Bedürfnissen der 737 Genossenschaftsbanken sowie ihrer 30 Millionen Kundinnen und Kunden auszurichten, sehe ich als meine Hauptaufgabe und darauf freue ich mich."Die 50-Jährige wird neben dem Zahlungsverkehr die Bereiche Banktechnologie und Transaktionsmanagement, Betriebswirtschaft und Strategische Steuerung sowie das Personalmanagement verantworten.Müller-Ziegler kommt von der Berliner Sparkasse, wo sie mehr als acht Jahre im Vorstand unter anderem für das Kreditkartengeschäft sowie für die Bereiche Finanzen, Marketing und Privat- sowie Firmenkundenvertrieb zuständig war. Von 1998 bis 2014 durchlief sie verschiedene Stationen in der Berliner Volksbank, zuletzt als stellvertretendes Vorstandsmitglied.Pressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation undÖffentlichkeitsarbeit / PressesprecherinTelefon: (030) 20 21-13 00, presse@bvr.de, www.bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40550/5477478