Die Nel ASA-Aktie lag in den letzten Monaten immer heftiger unter Beschuss. Die Gründe dafür sind vielfältig. Unter anderem sorgte sich manch einer über fallende Öl- und Gaspreise, welche zu Ängsten um zurückgehende Subventionsbemühungen führten. Dazu gesellte sich die allgemeine Schwäche an den Märkten.Letzteres erreichte seinen Höhe- bzw. Tiefpunkt, als die Börsianer eine systemische Bankenkrise fürchteten und sich in Scharen von Aktien trennten, um ihr Glück bei Gold oder Anleihen zu suchen. Damit hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...