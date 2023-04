Er ist einer der weltweit einflussreichsten Finanzexperten und New York Times-Bestsellerautor: Ric Edelman. In seinem neuen Buch "Der Krypto-Guide" zeigt er leicht nachvollziehbar, wie man erfolgreich in digitale Währungen investieren kann.Im Interview mit dem AKTIONÄR spricht Ric Edelman unter anderem über seine 1-Prozent-Anlagestrategie in puncto Kryptowährungen, Trends in der Kryptobranche, die Rolle von Kryptowährungen im Metaverse und ihre Bedeutung als Inflationsschutz.

