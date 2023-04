Hamburg (ots) -Im Auftrag der Vorsitzenden des NDR Rundfunkrates, Sandra Goldschmidt, verbreitet der NDR nachfolgende Mitteilung. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Gremiengeschäftsstelle des NDR.Der Vorstand des Rundfunkrats des Norddeutschen Rundfunks hat den vom Sender in Auftrag gegebenen und am Dienstag veröffentlichten Bericht zum Unternehmensklima als "mutigen Schritt in die richtige Richtung" gewürdigt, dem nun aber weitere Schritte folgen müssten. Der 99 Seiten umfassende Bericht, den das Team um Dr. Stephan Reimers erarbeitet hatte, gebe viele Handlungsanweisungen, die nun konsequent abgearbeitet werden müssten."Der Bericht markiert nicht den Abschluss, sondern den Beginn eines langen Weges. Die in dem Bericht skizzierten Probleme müssen konsequent in allen Bereichen angegangen werden - auch bezogen auf die Führungsstruktur. Wir erwarten von der Leitung des Hauses, dass diese ihre Verantwortung wahrnimmt, die Problemstellungen umfänglich aufarbeitet und eine neue Führungskultur etabliert." erklärte die Vorsitzende des Rundfunkrates, Sandra Goldschmidt.Der Rundfunkrat werde die Aufarbeitung der Kritikpunkte aufmerksam beobachten und begleiten.Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und InformationTelefon: 040 / 4156 - 2300Fax: 040 / 4156 - 2199presse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5477512