Spektakulärer Ausblick der deutschen Solar-Hoffnung auf das neue Jahr. Neben der Lösung des Chipproblems könnten zwei weitere Entwicklungen für Rückenwind sorgen.Die Aktie der Woche war ohne Frage SMA Solar - das Titel sprang nach einem für fast alle Analysten überraschenden Ausblick in der Spitze 17 Prozent ins Plus in Richtung 100 Euro - damit hat die Depot-2030-Aktie seit Nachkauf vor einem Jahr über 200 Prozent zugelegt.Die große Frage ist: Geht der erfreuliche Trend für Aktionäre weiter? Zunächst ...

