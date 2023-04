NIKOLA Aktie am Freitag unter Extremdruck. Im Tief bei 1,15 USD und geschlossen bei immerhin wieder 1,21 USD. was ist passiert? Nachdem Anfang letzter Woche noch die 100. Sales Order für FCEV-Tre's in den USA gefeiert hatte und Donnerstag noch den Ausbau der Kooperation mit Chart Industries gemeldet hatte, nutzte das Management von NIKOLA die guten News, um das zu tun, was auf dem Weg zum Break-Even noch mehrmals nörig sein sollte: Man startete eien Kapitalerhöhung. Negativ aufgenommen wurde dabei wohl weniger das Volumen von 100 Mio USD, sondern eher der Emissionspreis von 1,12 USD je Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...