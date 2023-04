Marktausblick aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der globale Aktienmarktindex befestigte sich in der letzten Woche in EUR um +2%. Der S&P 500 legte in EUR etwas stärker zu. Er stieg um +2,3%. Der Stoxx 600 notiert im Wochenvergleich um +1,9% höher. Der Nikkei 225 zeigte in EUR wenig Veränderung (-0,2%). Der globale Emerging Market Index stieg in EUR um +0,5%. Der globale Economic Surprise Index hat sich seit Jahresbeginn weiter verbessert. Die Notiz über der Nulllinie zeigt im Chart unten, dass die glo- balen Wirtschaftsdaten derzeit mehrheitlich besser ausfallen als die Erwartungen zuvor. Der steigende Tendenz der positiven Überraschungen ist ebenso ersichtlich. Die Erwartungen für die Umsätze der globalen Unternehmen haben sich in den letzten Wochen geringfügig ...

