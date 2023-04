Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" die Unternehmens-News von heimischen Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: Zu Agrana: "Das Management gab einen ersten Finanzausblick auf das GJ 2023/24. Beim Umsatz wird ein Plus von mehr als 10 % bis 50% erwartet, das EBIT soll um mehr als 50% steigen. Wesentliche Unsicherheitsfaktoren bleiben dabei der Ukraine Krieg und dessen Folgen. Der Geschäftsbericht 2022/23 wird wie geplant am 17. Mai 2023 veröffentlicht. Wie erwartet reagierte die über die letzten Monate schwächelnde Agrana-Aktie positiv auf die News. Dennoch denken wir, dass die eingeschränkte Visibilität über die weitere Marktentwicklung eine weitere mögliche Kursstärkung begrenzen ...

