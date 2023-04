Peking (ots/PRNewswire) -Der singapurische Premierminister Lee Hsien Loong bezeichnete die bilateralen Beziehungen in einem Interview mit der China Media Group vor zwei Wochen als "sehr gut", bevor er zu einem offiziellen Besuch nach China aufbrach.Einen Tag vor dem Ende seiner einwöchigen Reise wurden die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu einer "umfassenden, hochwertigen und zukunftsorientierten" Partnerschaft aktualisiert, als der chinesische Präsident Xi Jinping am Freitag mit Lee in der Großen Halle des Volkes in Peking zusammentraf.Von den südostasiatischen Ländern ist Singapur am stärksten in Chinas Reform und Öffnung eingebunden und hat die engste Interessenverknüpfung mit China, sagte Xi.Er fügte hinzu, dass China bereit sei, die strategische Kommunikation zu verstärken und größere Synergien zwischen den Strategien mit der singapurischen Seite anzustreben, um "hohe Qualität" zu einem besonderen Merkmal der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zu machen.Beziehungen - ein Modell für die RegionChina und Singapur unterhalten wachsende und sich vertiefende Wirtschaftsbeziehungen. Von 2013 bis 2021 war China neun Jahre in Folge der größte Handelspartner Singapurs. Und Singapur behauptete 2022 seine Position als größte Quelle ausländischen Kapitals in China zum zehnten Mal in Folge.Von Januar bis Februar 2023 erreichte das Gesamtvolumen der Importe und Exporte zwischen China und Singapur 19,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 37,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht, wie aus Daten des chinesischen Handelsministeriums hervorgeht.Darüber hinaus ist Singapur das erste Land unter den zehn Mitgliedern des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN), das die von China vorgeschlagene Neue-Seidenstraßen-Initiative (Belt and Road Initiative - BRI) öffentlich unterstützt, und es ist auch Mitglied der Gruppe "Friends of Global Development Initiative" (GDI).Der New International Land-Sea Trade Corridor, ein Meilenstein der hochwertigen BRI-Kooperation zwischen China und Singapur, verzeichnete bis zum 23. Februar dieses Jahres 107.000 TEU-Container, die von den intermodalen Güterzügen (per Schiene ans Meer) transportiert wurden, was einem Anstieg von 9,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Bei den Gesprächen am Freitag lobte Xi China und Singapur als wichtige Partner und bezeichnete die Beziehungen als "zukunftsorientiert, strategisch und beispielhaft".Dies hat nicht nur zur Wiederbelebung der Entwicklung jedes Landes beigetragen, sondern dient auch als Modell für Länder in der Region, sagte der chinesische Präsident.China sei bereit, den Bau des Korridors mit Singapur zu verstärken, versprach Xi. Es sollten auch Anstrengungen unternommen werden, um die Digitalisierung, die grüne Transformation und die Zusammenarbeit mit Dritten zu vertiefen und den zwischenmenschlichen Austausch zwischen den beiden Ländern zu fördern, fügte er hinzu.Lee seinerseits äußerte sich zuversichtlich über die Vitalität und Widerstandsfähigkeit der chinesischen Wirtschaft und wiederholte damit eine Botschaft, die er bereits in seiner Rede auf der Jahreskonferenz des Boao Forum for Asia (BFA) am Donnerstag hervorgehoben hatte.Singapur und andere Nachbarländer freuen sich auf eine weitere Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit China, sagte er.Dividenden des FriedensAsien wird als "Lichtblick in der düsteren globalen Wirtschaftslandschaft" gepriesen, und die globale Wirtschaftspolitik ist in den "auf Asien bezogenen Moment" eingetreten, wie es in einem kürzlich von dem BFA veröffentlichten Bericht heißt.Die gewichtete reale BIP-Wachstumsrate Asiens im Jahr 2023 wird auf 4,5 Prozent geschätzt, ein Anstieg gegenüber 4,2 Prozent im Jahr 2022, so der Bericht, der hinzufügt, dass die Region das Tempo des allgemeinen Wirtschaftswachstums beschleunigen dürfte.In den Gesprächen mit dem singapurischen Staatsoberhaupt führte Xi die gute Dynamik in der Region auf einen Entwicklungsweg mit asiatischen Merkmalen zurück, der sich durch Unabhängigkeit, gegenseitigen Respekt, Gleichheit und gegenseitigen Nutzen, Offenheit und Einbeziehung sowie eine für beide Seiten gewinnbringende Zusammenarbeit auszeichnet.Vor dem Hintergrund der sich beschleunigenden Veränderungen in der Welt, die es in den letzten 100 Jahren so nicht gegeben hat, sollten die Länder der Region die hart erkämpfte Entwicklungsdynamik bewahren, um gemeinsam die Dividenden des Friedens in der Region zu sichern, sagte er.Xi rief dazu auf, bei der wirtschaftlichen und regionalen Integration den richtigen Weg einzuschlagen und die Versuche zurückzuweisen, auf eine "Abkopplung und Abtrennung der Lieferketten" zu drängen."Kein Land darf den Menschen in Asien ihr Recht auf ein besseres und glücklicheres Leben vorenthalten", sagte der chinesische Präsident.Singapur ist der Ansicht, dass sich die Länder gegenseitig respektieren, friedlich koexistieren, zum gegenseitigen Nutzen zusammenarbeiten, Konflikte vermeiden und bei der Bewältigung von Risiken und Herausforderungen zusammenarbeiten sollten, so Lee.Auch wenn es einen Wettbewerb zwischen den Ländern gibt, so sollte dieser auf Respekt und Vertrauen beruhen, und es sollte keine Parteinahme geben, sagte er.In Bezug auf die Taiwan-Frage betonte Lee, dass fast alle Länder der Welt anerkennen, dass es nur ein China auf der Welt gibt, und freundschaftliche und kooperative Beziehungen zu China auf der Grundlage der Ein-China-Politik entwickeln.Die Taiwan-Frage sei eine innere Angelegenheit Chinas, und die Suche nach Unterstützung in der Art von "heute die Ukraine, morgen Taiwan" werde unvorhersehbare und schwerwiegende Folgen haben, warnte der Premierminister von Singapur.