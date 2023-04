Die Börsen und Aktien dürften vor einem spannenden April stehen. Denn der DAX steht kurz vor seinem Allzeithoch, viele Unternehmen zahlen im April ihre Dividende und unter Anderem laden die Deutsche Telekom und Credit Suisse kommende Woche zur Hauptversammlung. Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften mit gemischten Gefühlen in das neue Quartal starten. Nach dem Bankenbeben wird die Stimmung in der Woche vor Ostern davon abhängen, ob weitere ...

