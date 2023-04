Das US-Finanzministerium hat Regeln zu Kaufanreizen für Elektroautos vorgelegt, die am 18. April 2023 in Kraft treten sollen. Käufer erhalten eine Steuergutschrift von bis zu 7.500 USD. Autobauer, die Subventionen für ihre Modelle beanspruchen wollen, müssen der US-Regierung Informationen liefern, z.B. woher die Rohstoffe und Komponenten für Batterien stammen. Aber woher kommt der Strom? Die Lieferkettenthematik beschäftigt die Chefetagen rund um den Globus - egal ob BASF, BYD, NEL und auch NORDEX, jeder beschäftigt sich mit Engpässen und Risiken. Wir haben die Aspermont Veranstaltung ‚Mining Journal Select' in London besucht und Stimmen aus der Rohstoffbranche eingefangen.

