An den Rentenmärkten ist wieder etwas Ruhe eingekehrt, die Furcht vor einer ausufernden Bankenkrise in den USA und die Sorgen um die Deutsche Bank sind verraucht. Nichtsdestotrotz rechnen viele Marktteilnehmer mit einer Zinswende in diesem und nicht erst im kommenden Jahr. Finanzexperte Florian Ielpo rechnet ebenfalls mit einem Schwenk 2023.

