Stabwechsel in "Volles Haus!": Jasmin Wagner und Jochen Schropp laden ab morgen, 3. April, die Zuschauer:innen wieder täglich von 16:00 bis 19:00 Uhr gemeinsam als Gastgeber:innen in die SAT.1-Nachmittagsshow ein. Mit dabei haben sie prominente Gäste, wichtige Erste-Hilfe-Tipps für Zuhause und die besten Ideen für ein schönes Osterfest:- Am Montag kommt Peter Maffay zu "Volles Haus!". Die Musikerlegende blickt mit Jasmin Wagner und Jochen Schropp auf seine Karriere, gibt Einblicke in sein Leben auf und neben der Bühne und spricht als Drachenvater über den 40. Geburtstag von Tabaluga. Außerdem zaubert VollesHaus-Koch Semi Hassine mit den Zuschauer:innen ein leckeres aber günstiges Ostermenü.- Am Dienstag ist Notfallsanitäter und "Lebensretter" Max Teipel zu Gast, der mit den Zuschauer:innen die wichtigsten Erste-Hilfe-Maßnahmen auffrischt.- Am Mittwoch erwarten Jasmin Wagner und Jochen Schropp die ehemalige "Glücksrad-Fee" und Schauspielerin Maren Gilzer in VollesHaus. Sie berichtet unter anderem davon, wie ihr Italienurlaub gerade erst durch einen Rucksack-Raub zum Albtraum wurde. Ebenfalls am Mittwoch kommt Enie van de Meiklokjes zu VollesHaus. Verrät die Moderatorin schon, welches Promi-Team am 5. April im "Das große Promibacken - Osterspezial" beim Backen einer 3D-Osterhasen-Torte ins Schwitzen kommt?- Am Donnerstag ist Entertainer und Sänger Menderes zu Gast in VollesHaus und stellt rund 21 Jahre nach seinem ersten DSDS-Auftritt sein erstes eigenes Album vor.- In der Wochenserie "Promis im Hundeglück" hilft Moderator Jochen Bendel Promis beim Lösen ihrer Probleme mit dem besten Freund des Menschen. In der ersten Ausgabe sucht Julian F. M. Stöckel einen Hund aus dem Tierschutz."Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.