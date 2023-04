Hamburg (ots) -Die Ampel-Koalition hatte versprochen, auf Nachtsitzungen zu verzichten. Doch der letzte Koalitionsausschuss tagte mehr als 30 Stunden und machte dabei auch eine ganze Nacht durch. 48 Prozent der Deutschen würden den Politikern solche Marathonsitzungen am liebsten verbieten, da die Qualität der Beschlüsse unter solchen Bedingungen leide. Das ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag des Magazins stern. 46 Prozent der Bürger sind nicht dieser Meinung.Die Mehrheit der SPD-Wähler traut offenbar auch einem übermüdeten Kanzler Olaf Scholz noch vernünftige Entscheidungen zu. 57 Prozent von ihnen sind gegen ein Nachtsitzungsverbot. Bei den Anhängern der Grünen dagegen sieht man die Sache sehr viel kritischer - wohl auch mit Blick auf die Klima-Beschlüsse: 52 Prozent von ihnen würden die Politiker gern früher ins Bett schicken, damit sie nicht schlaflos Entscheidungen fürs Land treffen.Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Gruppe Deutschland am 30. und 31. März 2023 erhoben. Datenbasis: 1009 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 ProzentpunkteKontakt stern-Redaktion: Lorenz Wolf-Doettinchem 040-37034411Die genaue Frage lautete:"Vertreter der drei Berliner Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP haben in dieser Woche im Koalitionsausschuss 30 Stunden und auch über Nacht beraten, um in verschiedenen strittigen Fragen zu einer Einigung zu kommen. Manche meinen, dass die Qualität der Beschlüsse darunter leide und man den Politikern solche Nachtsitzungen eigentlich verbieten sollte. Teilen Sie diese Meinung oder teilen Sie diese Meinung nicht?"Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5477850