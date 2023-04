Welche Veränderungen bringt die Digitalisierung bei Burger King? Über das Fast-Food-Geschäft der Zukunft spricht Julia Barsch, Head of Digital bei Burger King Deutschland, im t3n-Interview-Podcast. Roboter, die Burger bringen, oder ein Drive-In mit personalisierten Anzeigen? Die Zukunft bei Burger King soll digital sein, das macht Julia Barsch, Head of Digital bei Burger King Deutschland, klar. Digitales Bestellen in der App oder am Self-Order-Terminal, kurz SOTs, das ist bei Burger King schon jetzt üblich. "Unsere Gäste haben richtig Bock auf Digitalisierung", so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...