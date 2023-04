DAX marschiert einmal durch die alte Range und kann sich damit an das Jahreshoch herantasten. Erste Trading-Ideen am Sonntag für die Börse. DAX Videoanalyse am Sonntag Vorab ganz ausführlich im Video meine Darstellung der aktuellen DAX-Situation, bevor wir hier genauer mit den Charts auf das Geschehen eingehen: Wir erlebten eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...