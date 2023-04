Das sieht man an der Börse eher selten: Nach aktuellen Zahlen steigt der Kurs um bis zu zehn Prozent, nur um dann doch noch um Minus zu schließen - so geschehen am vergangenen Freitag bei CD Projekt. Dabei hatte der polnische Spieleentwickler ("Cyberpunk 2077", "The Witcher") gerade sein zweitbestes Quartalsergebnis überhaupt verkündet.1,33 Zloty Gewinn je Aktie lagen deutlich über den erwarteten 1,15 Zloty. Beim Umsatz konnte CD Projekt die Erwartungen deutlich übertreffen - 329,1 Millionen Zloty ...

Den vollständigen Artikel lesen ...