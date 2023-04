München (ots) -Dynamo Dresden bleibt im Aufstiegsrennen dran: 1:0-Sieg in Osnabrück, steht mit 53 Punkten auf dem Relegationsplatz. "Es ist schön, wenn du so ein Spiel von deiner Mannschaft siehst von draußen. Das tut gut", erklärt ein "stolzer" Dynamo-Trainer Markus Anfang nach 2 Niederlagen in der 3. Liga und im Pokal. "Ich hab'da keinen Bock drauf", ärgerte sich Osnabrücks Trainer Tobias Schweinsteiger nach einem "Spiel auf Augenhöhe" und das 0:1. Schweinsteiger, dessen VfL-Vertrag gerade langfristig verlängert wurde, fehlt seinem Team am Ostersamstag beim TSV 1860 München (ab 13.45 Uhr live) wegen Gelb-Sperre, was ihn noch mehr wurmt. Saarbrücken bleibt nach dem 2:1 gegen Mannheim als Fünfter an den Aufstiegsplätzen dran. Mann des Tages nach einer furiosen 2. Halbzeit: Bjarne Thoelke mit einem Treffer und einer Vorlage. "Wir sind ganz oben dabei und wollen auch da bleiben." Mannheims Bentley Baxter Bahn ärgerte sich über 2 "rotzeblöden Standards", die die 3. Niederlage in Folge bedeuten, verbunden mit der Nachfrage, ob es jetzt auch mal qualmen müsse in der Mannschaft, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren: "Keine Sorge. Bei uns qualmt's unter der Woche, am Wochenende. Bei uns qualmt's immer."Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips der beiden Sonntagsspiele - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Zum Abschluss des 30. Spieltags kommt es morgen zum bayerischen Duell zwischen FC Ingolstadt gegen TSV 1860 München - live ab 18.45 Uhr bei MagentaSport.VfL Osnabrück - Dynamo Dresden 0:1Nach 2 Niederlagen gegen Bayreuth und im Pokal gegen Zwickau ist Dynamo wieder auf Kurs. Kämpferisch top zudem spielerisch reifer geht das 1:0 in Ordnung. Osnabrück ist mit 51 Punkten Sechster. "Ich hab' da keinen Bock drauf" - so bewertet Osnabrück-Trainer Tobias Schweinsteiger die 2. Niederlage in 2023: "Von der Leistung können wir uns gar nix vorwerfen. Das war ein Spiel auf Augenhöhe. Zweite Halbzeit waren wir die gefährlichere Mannschaft. Wir haben einfach das Tor nicht gemacht."Schweinsteiger wird beim Topspiel am Ostersamstag beim TSV 1860 München wegen Gelb-Sperre fehlen, was ihn sehr ärgert: "Das war wieder eine Gelbe Karte, wo der Schiedsrichter nicht kommuniziert. Sondern aus der Mitte des Spielfelds dann ankommt. Mich nervt das, wenn die Jungs nicht kommunizieren. Wir haben viele Schiedsrichter, die gut sind, die kommunizieren. Dann kann man auch mal was regeln. Das ist die 3. Gelbe Karte, die ich ohne Gespräch mit dem Schiedsrichter bekomme. Muss ich lernen. Muss ich sitzenbleiben, darf gar nicht mehr aufspringen. Darf keine Emotionen mehr zeigen. Wenn wir das so haben wollen, alles klar. Aber dann ist das auch nicht mehr der Fußball, den ich mag. Muss ich für mich einen Weg finden."Der Link zum Interview:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eGJUUGZJeHVkN2grZXdUY2Q2cGFzQ2VUZlVESTZIVGNiWUxNSWQwZHNyST0="Wir haben hochverdient gewonnen" Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Es ist schön, wenn du so ein Spiel von deiner Mannschaft siehst von draußen. Das tut gut."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=eUpSUXY3Y2ZZZHpncEhDSm5pd1UwNGRMQzliaTl1Z2gzVEdYaVd1U2FnRT0=Ahmet Arslan traf zum entscheidenden 1:0, schon sein 18. Saisontor, Torjäger Nummer 1 in der 3. Liga. Als Mittelfeldspieler, der vielleicht die Torjäger-Krone einheimst: "Es ist für mich tatsächlich nicht das Wichtigste. Wenn ich es aber mitnehmen sollte, würde ich lügen, wenn ich das nicht irgendwo stellen würde."Arslan, aus Kiel ausgeliehen, über den Status seiner Vertragsverhandlungen: "Was die Zukunft bringt, weiß ich nicht....Der Verein an sich, Dynamo Dresden, egal in welcher Liga er spielt, hat eine Strahlkraft. Das macht mir einfach unheimlich viel Spaß da zu spielen. Es hört sich dumm an, aber so muss ich Champions League anfühlen. Ich weiß es nicht, ich wird's wahrscheinlich auch nie erfahren. Aber so muss sich das anfühlen. Und das ist einfach geil. Dann ist es auch egal, ob da 2. oder 3. Liga davorsteht."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Tnk5WWtrdlNXU0w4NlBSRWtXQVFDM3NqVms4anZrNUt2Q3dZM0g2MXNFaz0=1.FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim 2:1Dritte Niederlage in Folge für Mannheim, als Siebter mit 48 Punkten braucht Waldhof eine schnelle Trendwende, um das selbsterklärte Ziel Aufstieg nicht schon frühzeitig zu verpassen. Saarbrücken ist mit 52 Punkten Fünfter, auf Tuchfühlung zum Relegationsplatz. Beeindruckend wie die Saarländer die Partie nach einem 0:1 "mit viel Herz" noch drehten. Saarbrückens Trainer Rüdiger Ziehl über eine starke 2. Halbzeit: "Gerade die erste Viertelstunde nach der Pause war richtig, richtig gut. Da war Dampf drin. Die Mannschaft hat sich für eine große Willensleistung belohnt und kann sich jetzt auch schön feiern lassen."Ziehl sieht den Aufstiegskampf nach 13 Punkten aus den letzten Partien "unverändert. Wir sind irgendwie hintendran. Wir müssen weiterarbeiten, gute Spiele liefern und Punkte sammeln."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VnliNFlTWGl3ejZPZHUvbThvYkJNRnRua0lpSmMyR0lkWXhjb3BrSnJsND0=Spruch von Bjarne Thoelke, er traf einmal selbst und bereitet das 2:1 vor, verlor aber beim 0:1 das Laufduell Mannheims Winkler deutlichst: "Ich habe mich selten so langsam gefühlt."Thoelke über den Aufstiegskampf: "Wir sind ganz oben dabei und wollen auch da bleiben."Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=YXRzQ0V0QXBhTnR4V1RPRmhEVUpibTRTQ21oekVhRFRRZURuejZoVkVCUT0="Ganz bitter" empfand Mannheims Trainer Christian Neidhart das 1:2: "Die 10 Minuten nach der Halbzeit haben uns so ein bisschen das Genick gebrochen. Das hatten wir in der Halbzeit angesprochen. Dass wir gerade eine gute Box-Verteidigung brauchen, gerade bei hohen Bällen. Das haben wir nicht hingekriegt."Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dWJXbDBwYzB5UVp3elppQUNYOExObUhzc0hIM2FXaStEdnZDK0htblFETT0=Mannheims Bentley Baxter Bahn ärgerte sich minutenlang nach dem Abpfiff - über das "hergeschenkte" 1:2 nach 2 "rotzeblöden Standards", gleichzeitig die 3. Niederlage und die Nachfrage, ob es jetzt auch mal qualmen müsse in der Mannschaft, um nicht frühzeitig den Anschluss an die Aufstiegsplätze zu verlieren: "Keine Sorge. Bei uns qualmt's unter der Woche, am Wochenende. Bei uns qualmt's immer."Der Link zum kompletten Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZHlPck9hanhjY09Eb2VLbkM1NmUzZGxzRXNoUzVsbzVDblFTZUhDWFYzUT0=Die 3. 