Am Montag treffen sich die Mitglieder des Ölkartells Opec+, um über ihre Förderpolitik zu beraten. Doch bereits am Sonntag hat die Öl-Allianz nun eine überraschende Drosselung der Ölproduktion angekündigt. Außer Saudi-Arabien schließen sich noch sieben weitere Staaten der Maßnahme an, die die Ölpreise ab Montag steigen lassen dürfte. Von Mai an soll die Produktion um gut eine Million Barrel (je 159 Liter) pro Tag niedriger ausfallen. Saudi-Arabien führte das Kartell am Sonntag mit einer geplanten ...

