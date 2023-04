Wie starten der DAX und die Aktien an der Börse in die neue Woche? Kann der DAX seine fulminante Vorwoche wiederholen? Zudem stehen Tesla, Volkswagen und Deutsche Telekom im Fokus. Am Montag wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Freitag legte er 0,7 Prozent auf 15.628,84 Punkte zu. Nachdem er im späten Handel vor dem Wochenende noch fast die 15.700 Punkte erreicht hatte, wir er am Montagmorgen knapp ...

