Tesla legte noch einmal eins obendrauf und lieferte im 1. Quartal so viele Fahrzeuge wie noch nie aus. Die Erwartungen verfehlte man jedoch leicht und schafft auch nicht die hohen Ziele von Elon Musk. Massenentlassungen bei UBS und Credit Suisse sind zu erwarten. Bei der neuen Mega-Bank sollen bis zu 36.000 Mitarbeiter entlassen werden mit einem Schwerpunkt in der Schweiz. Knallt es diese Woche bei McDonalds? Die Fast-Food-Kette hat den Hauptsitz vorübergehend geschlossen, um umfangreiche Entlassungen in der Verwaltung vorzunehmen.Der Handel in Asien startet freundlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...