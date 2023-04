(shareribs.com) London 03.04.2023 - Die OPEC+ Staaten haben bei ihrem jüngsten Treffen eine neuerliche deutliche Kürzung der Fördermengen beschlossen. Die Ölpreise steigen daraufhin deutlich an. Die Marktteilnehmer wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Die OPEC+ Staaten haben am Sonntag überraschend eine Kürzung der Rohölfördermenge um 1,16 Mio. Barrel/Tag beschlossen. In der Folge zogen die Ölpreise ...

