Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Finanzmärkten ist mittlerweile Ruhe eingekehrt und solange es keine neuen Hiobsbotschaften aus dem Bankensektor gibt, dürfte das Misstrauen der Marktteilnehmer kleiner werden, so die Analysten der Helaba.Entsprechend seien die Zinserwartungen zuletzt gestiegen, könnten insgesamt aber noch als gedämpft bezeichnet werden. So sei beispielsweise für die FED eine weitere Zinserhöhung von 25 BP im Mai nur teilweise eingepreist und im Jahresverlauf werde mit Zinssenkungen gerechnet, was im Widerspruch zu den FED-Aussagen stehe. Für Einfluss könnten die heute anstehenden Einkaufsmanagerindices sorgen. China und Japan hätten die Zahlen bereits gemeldet und im Vormittagsverlauf stünden die Werte in Italien und Spanien sowie die endgültigen in Frankreich, Deutschland und der Eurozone zur Veröffentlichung an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...