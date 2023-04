Das Amtsgericht Dortmund hat das Insolvenzverfahren bei Compleo Charging Solutions am 1. April eröffnet. Das Verfahren wird in Eigenverwaltung ablaufen. Sachwalter ist der Rechtsanwalt Martin Lambrecht aus Düsseldorf. Compleo hatte am 20. Dezember die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung beantragt. Der Geschäftsbetrieb wird seitdem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...