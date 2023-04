Die US-Börsen schlossen am Freitag mit deutlichen Kursgewinnen. Auslöser dafür war der auch von Fed besonders beachtete Preisindex PCE, der im Februar weniger stark als erwartet zulegte. Der Dow Jones stieg um 1,26 % auf 33.274 Punkte und liegt damit wieder seit Jahresbeginn im Plus. Der marktbreite S&P 500 legte um 1,44 % auf 4.109 Punkte zu, während der Nasdaq 100 1,68 % höher schloss bei 13.181 Punkten. Die Ankündigung der OPEC-Staaten die Förderung zu drosseln und der daraus resultierende Ölpreisanstieg belastete heute Morgen den Dax. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem hauchdünnen Minus von 0,3 % bei 15.623 Punkten. Im weiteren Verlauf konnte sich der Dax aber wieder in die Gewinnzone vorarbeiten.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!