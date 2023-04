Linz (www.anleihencheck.de) - In Australien hat sich die Teuerung zuletzt verlangsamt, im Februar ist die Inflationsrate überraschend stark auf 6,80% gesunken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Infolgedessen würden die meisten Analysten erwarten, dass die Reserve Bank of Australia morgen ihren Leitzinssatz nicht mehr erhöhen werde. Sie habe ihn erst im März auf 3,60% angehoben (geldpolitische Sitzungen der RBA würden monatlich stattfinden - öfter als bei den anderen wichtigen Zentralbanken). Nachdem der Australische Dollar im Februar und März gegenüber dem Euro deutlich abgewertet habe, bleibe der Kurs seit der vorletzten Woche relativ stabil im Bereich 1,61 bis 1,63. (03.04.2023/alc/a/a) ...

