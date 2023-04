BYD nimmt mit seinen Elektroautos nun auch den spanischen Markt in Angriff. Der Start in Spanien erfolgt mit dem auch in anderen europäischen Ländern angebotenen E-Auto-Modelltrio Atto 3, Tang und Han. Der Verkauf beginnt in Kürze mit der Eröffnung der ersten beiden "BYD Pioneer Stores" in Madrid und Barcelona, wie der chinesische Hersteller mitteilt. Weitere Stores in diesen beiden Städten sowie ...

