Stellantis wird künftig auch in Portugal Elektrofahrzeuge fertigen. Das Produktionszentrum in Mangualde wird ab Anfang 2025 das erste Montagewerk in Portugal sein, das Batterie-elektrische Kleintransporter für Citroën, Fiat, Opel und Peugeot in Großserie baut. Konkret sollen in Mangualde ab Mitte des Jahrzehnts die Modelle Citroën ë-Berlingo, Fiat e-Doblò, Opel Combo-e und Peugeot e-Partner vom Band ...

Den vollständigen Artikel lesen ...