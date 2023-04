Rein formal dürfte es zu einem Verkauf von WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT an die ENDEAVOUR GROUP HOLDINGS kommen. Letztere ist schon bei der Ultimate Fighting Championship tonangebend. Laut CNBC könnte schon am Montag eine entsprechende Meldung an die Öffentlichkeit gelangen, das Ergebnis wäre ein neues Unternehmen, das sich auf Kampfsport als Form der Unterhaltung fokussiert, inklusive weiterer Entertainmentbereiche.



Den bisherigen WORLD-WRESTLING-Aktionären würde im Endeffekt 49 % gehören. Als aktuelle Marktkapitalisierung von WWE wird 6,8 Mrd. $ angezeigt; inklusive Schulden soll bei dem Deal ein Wert von 9,3 Mrd. $ erreicht werden (Enterprise Value).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



