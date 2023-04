Nach einem kurzen Zwischenspurt auf 1,16 € Mitte Februar hat die Vodafone-Aktie (WKN: A1XA83) wieder den Rückwärtsgang eingelegt und notiert aktuell bei 1,03 €. Was können Anleger vom britischen Telekommunikationsriesen erwarten? Die Vodafone Group ist ein international tätiges britisches Telekommunikationsunternehmen. Obwohl die Zentrale mittlerweile in London ist, befindet sich der registrierte Hauptsitz noch in Newbury. An der Börse wird der Konzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...