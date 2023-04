Der deutsche Leitindex beendete den Freitagshandel mit einem Plus von 0,7% bei 15.629 Punkten. Rückblick: Mit einer Wochenbilanz von fünf Gewinnsitzungen in Folge (+4,5%) und einer Monatsperformance von +1,7% hat sich der DAX am Freitag aus dem März verabschiedet. Damit fällt auch die Bilanz für das erste Quartal 2023 mit einem Plus von 12,3% positiv ...

