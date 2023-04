Tesla will Trucking sexy machen und läutet mit dem Tesla Semi Truck nach eigener Aussage die Zukunft des Lkw-Verkehrs ein. Ganz im Tesla-Style kommt der Semi Truck elektronisch, futuristisch daher. Die wichtigsten Facts zum Semi Truck auf einen Blick Teslas erstes Lastwagen-Modell soll den Lkw-Verkehr revolutionieren. Glaubt man Tesla-Chef Elon Musk, ist der Semi ein echtes Reichweitenwunder. So soll der Tesla Semi mit einer Akku-Ladung 800 Kilometer weit fahren können. Eine Reichweite, bei der die Konkurrenz neidisch wird. Der Semi Truck fährt vollkommen elektrisch. Drei Elektromotoren an den beiden Hinterachsen bringen die dreiachsige Zugmaschine ins Rollen. Das Design des Tesla Semi kommt gewohnt futuristisch daher. Der Truck soll um die Fahrer:innen herum gebaut worden sein. Erste Kritik am Tesla Semi kommt von Truckern: Das Cockpit sei an der Realität vorbei gebaut. Tesla will nicht weniger als den Lkw-Verkehr revolutionieren. Im Grundsatz gar keine schlechte Idee. Schließlich sind Lkws eines der wichtigsten Themen, wenn es um grünes Fahren geht. Auch weil die Kosten für eine Akkuladung deutlich günstiger sind als die für einen vollen Dieseltank, ist Elektromobilität für die Logistikbranche ein zukunftsweisendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...