Heute im gabb: Um 11:24 liegt der ATX TR mit +0.66 Prozent im Plus bei 6841 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 3.70% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Rosenbauer mit +3.07% auf 33.6 Euro, dahinter RBI mit +1.87% auf 14.425 Euro und DO&CO mit +1.21% auf 108.9 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15632 ( -0.21%, Ultimo 2022: 13923, 12.27% ytd). - News zu Verbund, Immofinanz, Andritz, Research zu Kontron, FACC, S Immo ...- 15. Aktienturnier gestartet- Nachlese: Der offene Brief an Nina Tomaselli, Finanzsprecherin der Grünen, Sonderpodcast II dazu am Freitag- Kurze zu EVN, OMV, ams Osram- Unser Robot sagt: Immofinanz, Andritz, Palfinger und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt im CEO-Ranking- Börsegeschichte 3.4.: Extremes zu Agrana, VIG und RBI- ...

