Der Verbund-Aufsichtsrat hat in seiner jüngsten Sitzung am 27. März die Vorstandsmitglieder Michael Strugl, Peter F. Kollmann und Achim Kaspar wiederbestellt. Neu in den Verbund-Vorstand kommt Susanna Zapreva-Hennerbichler, derzeit Vorstandsvorsitzende der deutschen enercity AG. Die Funktionsperioden gelten ab 1.1.2024.

Den vollständigen Artikel lesen ...