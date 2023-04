Definitiv ein Déjà-vu: Bereits 2022 war uns der Geschäftsbericht von Progress-Werk Oberkirch - kurz PWO - positiv aufgefallen (HIER). Insbesondere was die Seitennavigation angeht, hatte sich der Automobilzulieferer gegenüber früheren Reports stark verbessert. Umso erfreulicher, dass PWO im laufenden Jahr nochmals mehr Wert auf Details gelegt hat und mit dem Abschluss für 2022 - zumindest ... The post PWO: Aktieninfos - tip top aufbereitet appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...