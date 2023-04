Meritage Homes - Begrenztes Wohnraumangebot sorgt für eine starke Nachfrage!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: MTH ISIN: US59001A1025



Rückblick: Meritage Homes ist ein amerikanischer Immobilienentwickler. Das Unternehmen ist in den Segmenten Homebuilding und Financial Services tätig. Das Segment Homebuilding erwirbt und entwickelt Grundstücke, baut Häuser, vermarktet und verkauft diese Häuser und bietet Garantie- und Kundendienst an. Das Segment Finanzdienstleistungen bietet Treuhand-, Hypotheken- und Versicherungsdienstleistungen an. Die Aktie gehört bereits seit längerem zu den Bullen am Markt.

Meinung: Ein starker Anstieg der Kreditzinsen könnte zwar die Nachfrage nach neuem Wohnraum verringern, es gibt jedoch mehrere Faktoren, die immer noch eine robuste Nachfrage unterstützen sollten. Das begrenze Wohnraumangebot, die wachsende Wirtschaft und eine niedrige Arbeitslosigkeit dürften die Nachfrage trotz hoher Zinsen weiter ankurbeln. Solange auch der charttechnische Trend für diese starke Branche weiter anhält, kann man diesem folgen. Ein Breakout aus der Konsolidierung würde dabei ein Kaufsignal generieren.

Chart vom 31.03 .2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 116.76 USD



Setup: Bei einem Breakout könnte man eine Long-Position eröffnen. Die Absicherung ließe sich nach dem Entry unterhalb des Tiefs der letzten Woche vornehmen.

Meine Meinung zu Meritage Homes ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in MTH



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.