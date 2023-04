Der Busbetreiber Arriva wird in diesem Jahr 50 Batterie-elektrische Doppeldecker in seiner Flotte in London integrieren. Die Busse des Typs StreetDeck Electroliner BEV des nordirischen Herstellers Wrightbus sollen zwischen Mai und September 2023 in Betrieb genommen werden. Hierfür wird Arriva nach dem Depot in Brixton nun auch in den Depots in den Stadtbezirken Enfield und Thornton Heath vom Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...