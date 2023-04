DJ PTA-Adhoc: United Labels AG: Ergebnis Geschäftsjahr 2022 - United Labels mit starkem Umsatz- und Ergebniswachstum

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Münster (pta/03.04.2023/11:50) - * Konzernumsatz steigt um 24% auf EUR 22,3 Mio. (Vj: EUR 18,0 Mio.) * EBITDA verdreifacht auf EUR 1,1 Mio. (Vj: EUR 0,3 Mio.) * Weiteres Wachstum auch für 2023 erwartet

Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) hat nach vorläufigen Zahlen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 den Konzernumsatz um 24% auf EUR 22,3 Mio. deutlich gesteigert. Grund für den Umsatzanstieg waren gestiegene Verkäufe im Großkundenbereich, der um 22% wuchs. Im Segment Fachhandel wurden die Umsätze um 37% gesteigert, wobei das dort enthaltene E-Commerce Geschäft um 40% gesteigert werden konnte.

Trotz Beeinträchtigungen der Lieferketten und hohen Frachtkosten bei der Warenbeschaffung, stieg die Rohertragsmarge auf 28,6 % (Vj: 24,6%). Insgesamt stieg das Konzernergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (EBITDA) deutlich auf EUR 1,1 Mio. (Vj: EUR 0,3 Mio.), das EBIT auf EUR 0,8 Mio. (Vj: EUR 0,1 Mio.) und der Jahresüberschuss auf EUR 0,4 Mio. (Vj: -0,2 Mio.).

Alle operativen Gesellschaften des Konzerns haben auch im Geschäftsjahr 2022 mit einem positiven Jahresüberschuss abgeschlossen.

Der Auftragsbestand zum Stichtag 31.12.2022 betrug EUR 14,0 Mio. (Vj: EUR 17,0 Mio.).

Das abgelaufene Geschäftsjahr war von erheblichen Unsicherheiten aufgrund des Kriegs in der Ukraine auf Beschaffungs-, Handels- und Verbraucherseite geprägt, die durch eine intensive und flexible Steuerung bewältigt werden konnten. Vor diesem Hintergrund bewertet das Management die Umsatz-, Ergebnis- und Auftragsentwicklung der United Labels AG sehr positiv.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 sind eine Ausweitung des Großkundengeschäfts und der Markensortimente sowie des Endverbrauchergeschäfts, insbesondere im Online-Handel, geplant. Daher prognostiziert die Gesellschaft auch für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatzzuwachs mit steigendem operativem Ergebnis.

Der vollständige Jahresabschluss und weitere Erläuterungen erfolgen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichtes im April 2023 unter: https://www.unitedlabels.com/investor-relations/finanzberichte

Die United Labels AG ist ein börsennotiertes mittelständisches Familienunternehmen und einer der führenden europäischen Markenhersteller im Bereich Medien/Entertainment. Partner des unabhängigen Unternehmens sind weltweit bedeutende Media & Entertainment-Unternehmen sowie namhafte Handelspartner aus dem Bereichen Filialisten, Fachhandel, Discountern und dem Online-Handel.

Weitere Informationen: United Labels AG - Investor Relations - Gildenstraße 6, 48157 Münster

United Labels AG Adresse: Gildenstraße 6, 48157 Münster Land: Deutschland

ISIN(s): DE0005489561 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

