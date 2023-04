Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4139/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/33 geht es um Nachberichterstattung zu den "News" vom 1. April sowie um einen starken Marktstart in den April heute mit den Ölwerten vorne. Die stärksten Aktien im Q1 waren Lenzing, voestalpine und Semperit, also 2x OÖ und auch 2x B&C. News habe ich zum Verbund, Immofinanz (nach 300 Tagen über den MA200 gegangen), Andritz, Research zu Kontron, FACC, S Immo. Historisches gibt es zu EVN, Agrana und RBI. Stichwort RBI. Florian Beckermann und Rudi Preyer haben da was ...

