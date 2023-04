Laut SMC-Research habe die adesso SE ihre Umsätze deutlicher als erwartet gesteigert und damit den seit Jahrzehnten anhaltenden Aufwärtstrend fortgesetzt. Jedoch sei es dem Unternehmen nicht gelungen, das dynamische Umsatzwachstum in eine steigende Profitabilität umzumünzen. SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet dies aber für die Zukunft und bestätigt seine positive Einschätzung.

Mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts habe adesso nach Darstellung von SMC-Research die bereits im Februar gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach sei der Umsatz 2022 um ein Drittel auf über 900 Mio. Euro gewachsen, womit adesso sowohl die Unternehmensprognose, die im Sommer 2022 von zuvor 750 bis 800 Mio. Euro auf 800 bis 850 Mio. Euro angehoben worden sei, als auch die Schätzung der Analysten (860 Mio. Euro) klar überboten habe.

Ermöglicht worden sei dieses starke Wachstum, mit dem adesso den inzwischen seit Jahrzehnten anhaltenden Aufwärtstrend fortgesetzt habe, einmal mehr durch die Kombination aus einer starken Nachfrage und einem dynamischen Ausbau der Mitarbeiterbasis, um diese Nachfrage zu bedienen.

Anders als in den Vorjahren, sei es 2022 allerdings nicht gelungen, dieses dynamische Wachstum in eine steigende Profitabilität umzumünzen. Stattdessen sei das EBITDA um 9 Prozent auf 92,9 Mio. Euro zurück gegangen, das EBIT sei um 27 Prozent auf 48,1 Mio. Euro gesunken und der Jahresüberschuss habe sich um knapp 40 Prozent auf 28,6 Mio. Euro ermäßigt. Der wichtigste Grund sei der im Jahr zuvor erzielte hohe Einmalgewinn aus dem Verkauf der Tochter e-Spirit. Doch daneben sei adesso im Jahresverlauf 2022 mit deutlich höheren Kosten sowie mit einer zwischenzeitlichen Auslastungsschwäche und mit einem außerordentlich hohen Krankenstand konfrontiert gewesen. Das habe dazu geführt, dass die EBIT-Marge nicht nur im Vergleich mit dem außergewöhnlich starken Vorjahr, sondern auch in Relation zum Durchschnitt der fünf Jahre bis 2020 rückläufig gewesen sei.

Das Muster aus hohem Umsatzwachstum und einer bestenfalls stagnierenden Marge könnte sich auch 2023 wiederholen. Angesichts der erneut deutlich vergrößerten Mitarbeiterbasis und der lebhaften Nachfrage aus den adressierten Branchen halten die Analysten ein erneutes Umsatzwachstum um 20 Prozent auf 1.080 Mio. Euro nicht für zu hochgegriffen. Aus Vorsicht rechnen sie aber nur mit einem dazu unterproportionalen Ergebnisanstieg.

Auf längere Frist trauen die Analysten es adesso aber zu, die Profitabilität wieder auf das Niveau der Jahre bis 2020 zu erhöhen. In Verbindung mit dem dynamischen Umsatzwachstum ergebe sich daraus für die nächsten Jahre die Erwartung deutlich steigender Gewinne.

Auf dieser Basis sehen die Analysten den fairen Wert nun bei 230,00 Euro je Aktie (bisher: 210,00 Euro), was in Kombination mit der nach ihrer Einschätzung nur moderaten Schätzunsicherheit weiterhin das Urteil "Strong Buy" rechtfertige.

