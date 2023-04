Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach einem starken Jahresauftakt in den ersten zwei Monaten des Jahres ist die Emissionstätigkeit am Primärmarkt für EUR Corporate Bonds Mitte März regelrecht eingebrochen, so die Analysten der Helaba.Ursache hierfür dürften nicht zuletzt die jüngsten Verwerfungen im Bankensektor gewesen sein. Allerdings habe sich die Marktdynamik in der letzten Woche des Quartals merklich erholen können. In der Summe habe das Platzierungsvolumen in Q1 mit 102 Mrd. EUR das Ergebnis von Q1 2022 um 10 Mrd. EUR übertroffen. Insbesondere der unverändert vorhandene Investitionsbedarf der Unternehmen in Digitalisierung, nachhaltigere Wirtschaftsprozesse und stärker diversifizierte Lieferketten dürfte zu einer weiteren Erholung der Marktaktivität beitragen. Die Analysten der Helaba würden daher weiterhin damit rechnen, dass das Emissionsvolumen 2023 die Vorjahresmarke von 250 Mrd. EUR deutlich übertreffen werde. ...

