Die Aktie von Rheinmetall präsentiert sich auch in der neuen Woche stark. Bei 277,60 Euro markierte das Papier am heutigen Montag ein neues Allzeithoch. Wie zuletzt bekannt wurde, richtet der Rüstungskonzern in Rumänien ein Wartungs- und Logistikzentrum für Panzer, Haubitzen und Miltärfahrzeuge ein, die der Ukraine vom Westen zu ihrer Verteidigung geliefert wurden.Die Servicestation in Satu Mare in der Nähe der rumänisch-ukrainischen Grenze soll bereis im April den Betrieb aufnehmen, wie ein Unternehmenssprecher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...