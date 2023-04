Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die PSI Software AG im Geschäftsjahr 2022 (per 31.12.) durch ein starkes Industriegeschäft die Investitionszurückhaltung der Stromnetzbetreiber nahezu ausgeglichen und einen leicht schwächeren Jahresüberschuss von 16,7 Mio. Euro verbucht. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe sich vor allem das Industriegeschäft hervorragend entwickelt, so dass das Unternehmen weiter über ein solides Auftragspolster verfüge. Bei Betrachtung des zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Auftragsbestands von 155 Mio. Euro sei zudem zu berücksichtigen, dass sich dieser zum Jahresbeginn 2023 um 97 Mio. Euro wiederkehrende Erlöse aus Upgrade- und Wartungsverträgen erhöht habe. Die Probleme im Bereich Stadtwerke packe das Management laut GSC an. So habe die Gesellschaft das Entwicklungsbudget für eine stärkere Automatisierung kräftig aufgestockt. Immer mehr an Bedeutung gewinne zudem die PSI-Plattform, die weiter ausgebaut werde. Nach Meinung des Analysten sei PSI nach den verkrafteten Belastungen im Geschäftsjahr 2022 wieder für Wachstum gerüstet. Dabei strebe die Gesellschaft operativ neue Höchstwerte an. Im Rahmen seines DCF-Modells erhöht der Analyst das Kursziel leicht auf 36,50 Euro (zuvor: 36,00 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 03.04.2023, 12:45 Uhr)



