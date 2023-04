Der Münchner Neobroker Scalable Capital bietet ab sofort ein global diversifiziertes Weltportfolio in der Vermögensverwaltung an. Mit dem "Weltportfolio Klassisch" ETF-Portfolio können Anleger in tausende Unternehmen, Anleihen und Rohstoffe weltweit investieren. Je nach Risikobereitschaft kann eine Aktienquote zwischen 30% und 100% in Zehnerschritten ausgewählt werden.Portfolio aus Aktien, Anleihen und RohstoffenEin wesentlicher Bestandteil des Weltportfolios sind sieben Aktien-ETFs, die die wichtigsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...