Die Bankenkrise in den USA scheint inzwischen wieder im Griff zu sein. Das eröffnet für die Notenbanken neuen Spielraum, zumal auch die Inflationsraten wieder nach unten weisen. Was ist also von der Zinsfront zu erwarten? Außerdem schauen wir auf die Fintech-Branche, die eben in diesem Spannungsfeld zwischen Bankenkrise und Zins-Gipfel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...